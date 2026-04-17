Бяха обявени основните космически мисии на Китай за предстоящата година

На 17 април, по време на брифинг, организиран от Китайската национална космическа администрация по повод Деня на китайската космонавтика, бе представен обзор на значимите постижения в космическите проекти през 2025 г., както и бяха очертани основните задачи за 2026 г. Това пише КМГ.

През 2025 г. са осъществени общо 92 космически изстрелвания, което представлява ръст от 35% спрямо предходната година. Успешното изстрелване на мисията „Тиенуън-2" постави началото на първата китайска експедиция за изследване и вземане на проби от астероиди. В същото време мисията „Тиенуън-1" продължава изследванията на Марс. В областта на пилотираната космонавтика бяха реализирани четири изстрелвания и две успешни завръщания, както и първото аварийно изстрелване. Паралелно с това проектът за пилотирана мисия до Луната напредва съгласно планирания график.

През 2026 г. Китай ще продължи интензивното изпълнение на своите космически програми. Сред основните задачи до края на годината са изстрелването на мисията „Шънджоу-23", както и навлизането на „Тиенуън-2" в близост до целевия астероид, където ще бъдат проведени детайлни изследвания.