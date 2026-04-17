Популацията на петнистите тюлени в залива Ляодун се възстановява

Снимка: Китайска медийна група

Популацията на петнистите тюлени в залива Ляодун в Североизточен Китай е нараснала до над 2000 екземпляра, след като през 80-те години е била под 1000, пише КМГ. Възстановяването се дължи на ефективни мерки за подобряване на местообитанията и засилена защита на вида.

Петнистият тюлен е единственият вид перконоги, който се размножава в китайски води, и е включен в най-високата категория за защита на дивите животни в страната. През последните години се прилагат специални програми за опазване и редовни контролни действия.

Наскоро пет тюлена, включително един спасен край южното крайбрежие на Китай, бяха пуснати обратно в морето край град Далиен. Всички освободени животни са оборудвани с идентификационни кодове и сателитни устройства за проследяване с цел по-добър мониторинг и защита.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

