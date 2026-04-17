Китай продължава фискалната подкрепа за обновяване на градовете

Китай ще продължи да предоставя централна фискална подкрепа за избрани градове с цел реализиране на проекти за градско обновяване през 2026 г. Това пише КМГ.

Подкрепата ще обхване градове на ниво префектура и нагоре, като чрез конкурсна процедура ще бъдат избрани до 15 града. Одобрените участници ще получат фиксирани субсидии от централното правителство. Градовете трябва да изготвят ясни планове за обновяване, да интегрират централни и местни ресурси и да подобрят значително инфраструктурата и условията на живот в старите градски райони.

Предвижда се също усъвършенстване на регулациите, стандартите за планиране и механизмите за финансиране. Насърчава се разработването на модели, които могат да бъдат прилагани и в други региони.