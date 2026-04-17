Иран: Отваряме напълно Ормузкия проток

Китай заема първо място в света по общ инсталиран капацитет на ядрената енергия

Снимка: Китайска медийна група

На 17 април Китайската асоциация за ядрена енергия представи „Доклад за развитието на ядрената енергия в Китай за 2026 г.", пише КМГ.

Към момента в страната има 60 търговски ядрени реактора и 36 реактора в строеж, което представлява повече от половината от общия брой в световен мащаб. Освен това одобрени за строеж са 16 други реактора. Инсталираният капацитет на ядрената енергия продължава да расте, достигайки общо 125 милиона киловата, което нарежда Китай на първо място в света.

Тази година започна строежът на 2 нови ядрени реактора, а 7 ще бъдат завършени. По този начин Китай запазва водещата си позиция в световен мащаб по отношение на мащаба на ядрената енергия в процес на изграждане.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)