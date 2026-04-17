Иран: Отваряме напълно Ормузкия проток

Екипажът на „Шънджоу-21“ успешно завърши третата извънкорпусна дейност

Снимка: Китайска медийна група

В 01:36 ч. пекинско време на 17 април 2026 г. екипажът на космическия кораб „Шънджоу-21", включващ тайконавтите Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан, успешно приключи извънкорпусна дейност с продължителност около 5,5 часа. Това пише КМГ.

С подкрепата на роботизираната ръка на космическата станция и наземни екипи бяха изпълнени ключови задачи, сред които инсталиране на устройства за защита от космически отломки и проверка на външното оборудване. След операцията Джан Лу и У Фей се завърнаха безопасно в модула „Уънтиен", което бележи пълен успех на мисията. Това съобщи Китайската агенция за пилотирани космически полети.

Тримата тайконавти се намират в орбита вече повече от пет месеца и са в добро здравословно състояние и работен режим. По план престоят им в Космоса ще бъде удължен с около един месец, което ще позволи изпълнението на допълнителни научни и технически задачи.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)