Във Венецуела протестират пред посолството на САЩ за нови избори и по-високи заплати

Синдикалисти и работници протестираха пред посолството на САЩ във Венецуела с искане за нови избори и увеличение на заплатите, повече от три месеца след задържането на президента Николас Мадуро от американската армия на 3 януари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Временната президентка Делси Родригес управлява под американски натиск, и по-специално от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който неколкократно е заявявал, че е поел контрола над Венецуела и продажбата на нейния петрол.

Малка група демонстранти стигна до американското посолство, намиращо се в елитен квартал на столицата. Дипломатическата мисия възобнови дейността си след възстановяването на отношенията между Вашингтон и Каракас след седем години прекъсване.

Исканията на протестиращите са увеличение на заплатите, освобождаване на политическите затворници и организиране на свободни избори.

"В момента венецуелското правителство е под опеката на американците. Затова ще говорим с американците", за да "отговорят на нашите искания", каза 70-годишната синдикалистка Лаура Рада.

"Искаме да благодарим на американското правителство, че ни даде глътка въздух, но нека довърши работата", заяви синдикалистът Виктор Перейра.

Развяващи знамената на Венецуела и САЩ, около 200 души се бяха събрали по-рано на площад на няколко километра от посолството, в подкрепа на исканията на протеста.

Демонстрациите станаха рядкост във Венецуела след репресиите, последвали спорното преизбиране на Мадуро на 28 юли 2024 г. След пленяването му протестите бяха възобновени, отбелязва АФП.