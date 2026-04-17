Във Венецуела протестират пред посолството на САЩ за нови избори и по-високи заплати

1496
Знамето на Венецуела Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Синдикалисти и работници протестираха пред посолството на САЩ във Венецуела с искане за нови избори и увеличение на заплатите, повече от три месеца след задържането на президента Николас Мадуро от американската армия на 3 януари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Временната президентка Делси Родригес управлява под американски натиск, и по-специално от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който неколкократно е заявявал, че е поел контрола над Венецуела и продажбата на нейния петрол.

Малка група демонстранти стигна до американското посолство, намиращо се в елитен квартал на столицата. Дипломатическата мисия възобнови дейността си след възстановяването на отношенията между Вашингтон и Каракас след седем години прекъсване.

Исканията на протестиращите са увеличение на заплатите, освобождаване на политическите затворници и организиране на свободни избори.

"В момента венецуелското правителство е под опеката на американците. Затова ще говорим с американците", за да "отговорят на нашите искания", каза 70-годишната синдикалистка Лаура Рада.

"Искаме да благодарим на американското правителство, че ни даде глътка въздух, но нека довърши работата", заяви синдикалистът Виктор Перейра.

Развяващи знамената на Венецуела и САЩ, около 200 души се бяха събрали по-рано на площад на няколко километра от посолството, в подкрепа на исканията на протеста.

Демонстрациите станаха рядкост във Венецуела след репресиите, последвали спорното преизбиране на Мадуро на 28 юли 2024 г. След пленяването му протестите бяха възобновени, отбелязва АФП.

Знамето на Венецуела

