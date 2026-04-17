Мними счетоводители изровиха 100 000 евро от градината на възрастна жена в Гърция

Полицията в Гърция разкри необичайна и мащабна измама в района на Лагкадас, при която 76-годишна жена загуби спестяванията си. Жертвата е била подведена от лица, представили се за счетоводители, които са изкопали близо 100 000 евро, скрити в двора ѝ.

По данни на разследващите, извършителите посетили дома на жената под професионален претекст, успявайки да спечелят доверието ѝ. В хода на разговора те разбрали, че тя съхранява парите си заровени в градината, практика характерна за част от възрастното население в селските райони.

Под предлог, че сумата трябва да бъде „проверена" съгласно законовите изисквания, измамниците изровили парите и напуснали имота.

По случая е задържан 22-годишен мъж, докато издирването на негов съучастник продължава. Разследващите работят по изясняване на начина, по който извършителите са получили информация за точното местоположение на средствата – дали чрез предварително проучване или чрез манипулация по време на разговора с жертвата.