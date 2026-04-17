Силяновска: Не е добре да преговаряш за историята, културата и езика в XXI век

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова говори за пътя на страната й към членство в ЕС на една от първите дискусии на Дипломатическия форум в Анталия, който се открива днес.

Без да споменава конкретно България, Силяновска-Давкова говори за критериите от Копенхаген и упражняваното право на вето от някои страни членки.

„Както знаете, съществуват т. нар. Критерии от Копенхаген. Да, те са утвърдени през 1993 г. и много ги уважавам, защото започват с теми, произлизащи от войната, и завършват с демокрацията, разделението на властите, с човешките права и свободи, включвайки правата на малцинствата. Но ако членовете на Европейския съюз прилагат някои нови стандарти и критерии, като представете си да реагират с вето към страни кандидати, ако те не са готови да направят компромис с историята, културата, и дори с езика? В XXI век да преговаряш за историята, културата и езика не е добре", заяви Гордана Силяновска-Давкова.

Тя подчерта, че основните документи на Европейския съюз, както и тези на ООН, гарантират правото на самоопределение на всяка нация, правото ѝ на своя собствена история и култура.

„Как да преговаряш за това? Това трябва да бъде изключено. Ние трябва да изградим институции, базирани на правила. Институции, в които хората с достойнство и почтеност решават толкова важни проблеми", заяви президентът на Република Северна Македония.

Тя подчерта, че членството на страната ѝ в Европейския съюз е и въпрос, свързан със сигурността, и се противопостави на разделянето на Балканите на Източни и Западни. По време на дискусията тя определи авторитаризма, дезинформацията и увеличаващите се разходи за оръжия като едни от най-тревожните тенденции в света.