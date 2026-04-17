Мицотакис иска изменение на 25 члена от конституцията и приемане на нов избирателен закон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис официално представи на 16 април 2026 г. мащабен план за конституционна реформа, обхващаща 25 члена от Основния закон, съчетана с предложение за нов избирателен закон.

По време на парламентарен дебат за върховенството на закона, премиерът подчерта необходимостта от „смела институционална стъпка напред", която да модернизира държавното управление и да укрепи демократичните стълбове.

Сред най-ключовите предложения е изменението на Член 16, което ще проправи път за създаването на частни нетърговски университети, слагайки край на дългогодишния държавен монопол върху висшето образование.

Друг основен фокус е ревизията на Член 86, регулиращ отговорността на министрите. Целта е премахване на процедурните пречки и специалните давностни срокове, които досега затрудняваха разследването на политически лица, като по този начин се цели възстановяване на общественото доверие.

Сред предложените институционални промени са президентът да се избира за единен 6-годишен мандат с разширени правомощия, вместо досегашните два 5-годишни мандата. Предлага се въвеждането на „несъвместимост" между министерски пост и депутатски мандат, за да се разграничат ясно изпълнителната от законодателната власт. Преразглеждане на статута на пожизнената несменяемост на държавните служители с цел по-висока ефективност.

Паралелно с конституционните промени, правителството инициира обсъждане на нов избирателен закон. Мицотакис защити тезата, че Гърция се нуждае от система, която гарантира стабилно управление и избягва фрагментацията в законодателния орган, като същевременно се обмисля намаляване на броя на депутатите от 300 на 250.

Опозиционните партии приеха новината със скептицизъм, определяйки я като опит за отклоняване на вниманието от текущи политически скандали. Реформата предстои да премине през сложна процедура, изискваща гласуване от два последователни състава на парламента, като официалните консултации се очаква да стартират през следващия месец.