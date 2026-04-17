Тръмп предложил на Нетаняху нещо като „Светия Граал" в замяна на примирие в Ливан

Доналд Тръмп е предложил на Бенямин Нетаняху нещо като „светия граал" в замяна на примирие в Ливан.

На пръв поглед временното прекратяване на огъня изглежда като отстъпление на Израел и пореден провал за Нетаняху, както и доказателство, че в крайна сметка САЩ диктуват развоя на събитията. Реалността обаче е по-сложна. Израел е постигнал конкретни тактически успехи, които при добро управление могат да се превърнат в стратегически предимства.

В сравнение с началото на бойните действия на 2 март, когато Хизбула атакува в отговор на убийството на Али Хаменей и въвлече Ливан в конфликт, Израел сега е в по-силна позиция. Той контролира ключова линия срещу противотанкови ракети и има военно присъствие на около 10 км в ливанска територия.

Южната част на Ливан е почти обезлюдена, а искането на Хизбула Израел да се изтегли до предишните си позиции е било отхвърлено. Израел запазва правото си на самозащита и възможността да реагира при нови заплахи.

Дори по време на примирието, ако бъде нарушено, Израел ще може да отвърне. На практика страната е изградила две „зони за сигурност" – по линията на ракетите и около река Литани. Контролът върху тези зони улеснява бъдещи действия срещу Хизбула и укрепва позицията на Израел, пише ynetnews.

Въпреки това Израел първоначално е бил против примирието и е искал да продължи ударите, като основната му цел е била да прекъсне връзката между Иран и Хизбула. Иран обаче е използвал влиянието си и е обвързал преговорите със САЩ с прекратяване на бойните действия в Ливан.

Тръмп е оказал натиск върху Нетаняху да приеме примирие. След вътрешни разногласия в американския лагер, линията на съветниците около Джаред Къшнър надделява. В замяна Израел получава ангажимент от САЩ да работят за разоръжаването на Хизбула под американски контрол.

Нетаняху се съгласява на примирието, но при свои условия – без изтегляне на израелските сили. Израел запазва позициите си и свободата да действа при заплаха.

От гледна точка на Израел, решението е прагматично. Нетаняху предпочита да не саботира важните преговори между САЩ и Иран и на практика „жертва пешка, за да защити царицата" – тоест поставя приоритет върху иранската ядрена програма.

Тръмп е уверил Израел, че ще заеме твърда позиция срещу Иран и ще настоява за премахване на обогатения уран и ограничаване на ядрените способности на страната. Ако това се реализира, това би било огромен стратегически успех за Израел.

В същото време Нетаняху трябва да обясни решението си на израелците, особено на жителите в северните райони, които се чувстват изоставени.

Той твърди, че има шанс за историческо мирно споразумение с Ливан и че балансът на силите вече е променен в полза на Израел. По думите му страната е унищожила голяма част от ракетния арсенал на Хизбула и е отслабила организацията сериозно.

Израел поставя две основни условия за бъдещо споразумение: разоръжаване на Хизбула и траен мир. Въпреки натиска, страната не е приела исканията за пълно изтегляне и „тишина срещу тишина".

По отношение на Иран, Нетаняху заявява, че Тръмп е решен да доведе до край ограничаването на ядрената му програма и да премахне тази заплаха веднъж завинаги. Според него това може да доведе до фундаментална промяна в сигурността и геополитическата ситуация в региона за години напред.