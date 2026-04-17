https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22680172 www.24chasa.bg

Емблематичната яхта на Онасис отново се продава

АРИСТОТЕЛ ОНАСИС

Емблематична яхта на Аристотел Онасис отново се продава, съобщават гръцките медии. Яхтата "Христина" (Christina O), на която са пътували световни знаменитости като президента на САЩ Джон Кенеди и съпругата му Джаки, премиерът на Великобритания Уинстън Чърчил, холивудската двойка Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър, Грейс Кели, Грета Гарбо, Франк Синатра, Джина Лолобриджина, София Лорен търси следващия си собственик за сума в размер на 52 милиона евро, пише в информация по темата в. "Вима", цитиран от БТА.

Луксозният плавателен съд е построен през 1943 г. като военен кораб и е участвал във Втората световна война. През 1954 г. е купен от Онасис за 34 хиляди долара, което е малка сума дори за времето си. Гръцкият корабен магнат го превръща в първата суперяхта в историята на света. Обновяването на плавателния съд възлиза на четири милиона долара (днешни около 45 милиона евро).

Кръстена на дъщерята на Онасис - Христина, великолепната яхта се превръща в плаващ център на властта, политическото влияние и светския живот. "Христина" е мястото, където Джон Кенеди, още сенатор, се запознава с Уинстън Чърчил. Години по-късно именно на яхтата е сватбата на Онасис с вдовицата на Джон Кенеди - Джаки.

След смъртта на Онасис яхтата е наследена от дъщеря му, която от своя страна я дарява на гръцката държава. Корабът е преименуван на "Арго", но е използван много рядко.

През 1998 г. преминава в ръцете на корабособственика Джон Папаниколау, приятел на семейство Онасис. Той купува яхтата за 50 милиона долара и връща първоначалното й име в чест на дъщерята на Онасис. Години по-късно яхтата отново е продадена срещу 25 милиона евро на бизнесмена Ивор Фицпатрик. През 2024 г. Фицпатрик умира и през март 2025 г. "Христина" излиза на пазара за близо 80 милиона евро. Паралелно с това се отдава под наем като седмичният наем през лятото се движи между 740 хиляди и 760 хиляди евро. Наемът през останалите месеци от годината е по-нисък.

Сега цената на емблематичната яхта, която е плаващата история на 20-ти век, е намалена до 56 милиона евро.

"Христина" е дълга почти сто метра, разполага със 17 луксозни каюти и може да приеме 34 пътници. Яхтата е малък плаващ хотел - има спа, джакузи, киносалон, фитнес. Дъното на басейна на палубата е украсено с мозайка на митичния Минотавър. Само с натискането на едно копче водата в басейна изчезва и мястото се преобразява в дансинг. На яхтата готвят шестима шеф готвачи от различни националности, които всекидневно изготвят изискано меню.

Яхтата на Онасис плава главно в Средиземно море като обикаля градове като Монако, Кан, Сен Тропе, гръцкия остров Керкира и Атина. Резервацията на луксозната яхта се прави чрез специализирани агенции.

