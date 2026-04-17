Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат

Коефициентът на заетост в Европейския съюз е достигнал 76,1 процента през 2025 г., което е най-високото равнище от началото на воденето на съпоставими данни през 2009 г., показват публикувани днес данни на Евростат.

Общо 197,7 милиона души на възраст между 20 и 64 години са били заети през миналата година в ЕС. Показателят се увеличава с 0,3 процентни пункта спрямо 2024 г. и с 0,8 процентни пункта в сравнение с 2023 г.

Сред страните от ЕС най-висока заетост е отчетена в Малта (83,6 процента), Нидерландия (83,4 процента) и Чехия (82,9 процента). Най-ниски стойности са регистрирани в Италия (67,6 процента), Румъния (69,0 процента) и Гърция (71,0 процента).

В България коефициентът на заетост през 2025 г. достига 77 процента, което също е най-високото равнище за страната от 2009 година.

Данните показват, че през 2025 г. във всички държави членки, с изключение на Литва, коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените.

Заетостта сред мъжете в ЕС достига 80,9 процента, като най-високи нива са отчетени в Малта (89,1 процента), Чехия (88,2 процента) и Нидерландия (87,2 процента). Най-ниски стойности са наблюдавани в Белгия (76,4 процента), Хърватия (76,8 процента) и Финландия (77,0 процента).

При жените коефициентът на заетост в ЕС е 71,3 процента. Най-високи нива са отчетени в Естония (81,4 процента), Литва (80,3 процента) и Швеция (79,8 процента), а най-ниски – в Италия (58,0 процента), Румъния (59,5 процента) и Гърция (62,3 процента).

Разликата в заетостта между мъжете и жените в ЕС възлиза на 9,6 процентни пункта. Най-големи различия са отчетени в Италия (19,1 процентни пункта), Румъния (18,7 процентни пункта) и Гърция (17,4 процентни пункта), докато най-малки – в Естония (0,5 процентни пункта), Литва (минус 0,6 процентни пункта), Финландия (1,3 процентни пункта) и Латвия (1,9 процентни пункта), сравнява БТА.