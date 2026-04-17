Мадяр призова за спокойствие преди съставянате на правителство в Унгария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр призова за "повече спокойствие, разбирателство и доверие" при пристигането си за подготвителни разговори преди учредителното заседание на новия парламент, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.

Лидерът на партия ТИСА коментира медийни спекулации относно възможни назначения в бъдещото правителство, включително информация, свързана с кандидатите за министър на образованието.

"Виждам, че полемиката се засилва, но ще получите реална информация от нас", заяви Мадяр и призова да се прекрати "словесният линч", особено когато става въпрос за "достойни хора".

Той подчерта, че все още няма окончателно решение за ключови постове като министрите на образованието и културата, като уточни, че има няколко обсъждани кандидати.

Мадяр добави, че ще обяви част от състава на кабинета през следващата седмица, и подчерта, че отговорността за тези назначения е на партията и лично негова.

"Призовавам за доверие, търпение и спокойствие", каза той. Мадяр увери, че официалните съобщения ще бъдат направени след приключване на разговорите.