В Лондон съдят трима младежи, опитали да подпалят офис на персийскоезична медия

Лондонски съд повдигна обвинения на трима младежи за опит за палеж на сградата на персийскоезичния телевизионен канал "Иран интернешънъл" ("Iran International") в Лондон, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Тримата младежи – 21-годишният Ойзин Макгинес, 19-годишният Нейтън Дън и 16-годишен непълнолетен, чието име не се посочва, трябва да се явят пред съда в Уестминстър, Лондон, по обвинения в "умишлен палеж с намерение да се застраши живота на други хора".

В 20:30 ч. местно време в сряда полицаи, които са патрулирали в северния лондонски квартал "Уембли", "са получили сигнал, че запалителен предмет е бил хвърлен към помещенията на медия, излъчваща на персийски език", посочи лондонската полиция, уточнявайки, че той е "паднал на паркинг" и че огънят веднага е загаснал. Полицията посочи, че няма данни за щети и ранени. Тримата заподозрени, които са напуснали мястото с кола, са били задържани след преследване.

Телевизионният канал "Иран интернешънъл" ("Iran International") потвърди вчера за този "опит за атака" в близост до офисите си в Лондон. Той уточни, че на "подозрително превозно средство" първоначално е бил отказан достъп до обекта, а "малко след това запалителни устройства са били хвърлени на паркинга на съседна сграда, на няколко метра от телевизионните студия".

"Това е сериозен случай на фона на заплахите и актовете на сплашване срещу телевизия "Иран интернешънъл" ("Iran International") и близките на журналистите ѝ се множат", добавиха в изявление от медията.

Тази частна телевизия, излъчваща на персийски език, е обявена за терористична организация от Техеран, отбелязва АФП.

Групировката "Харакат Ашаб ал Ямин ал Исламия", чието име означава "Движение на сподвижниците на дясната ръка на исляма", пое отговорност за този атентат, съобщи "САЙТ интелиджънс груп" (SITE Intelligence Group), организация за наблюдение на джихадистки сайтове, съобщава БТА.

Същата групировка пое отговорност и за опита за подпалване в нощта срещу сряда на синагога в квартал "Финчли", в северната част на Лондон.

Полицията съобщи вчера, че "на този етап не е установена връзка" между опита за подпалване на офисите на "Иран интернешънъл", случая със синагогата във "Финчли" и подпалването миналия месец на четири линейки на еврейската организация "Хацола", която управлява доброволческа служба за спешна помощ в квартал "Голдърс Грийн", в северозападната част на Лондон.

Въпреки че антитерористичният отдел на полицията пое разследванията, "нито един от тези инциденти не се категоризира като терористичен акт на този етап", посочва полицията.