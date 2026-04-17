Мъж написа във фейсбук, че събира пари за убийство...

Разследват опит за атентат срещу израелското посолство в Лондон

792

Британската полиция заяви, че разследва случай на заплаха за сигурността в близост до израелското посолство в Лондон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Следствието започна, след като властите откриха подозрителни предмети, изхвърлени в района около посолството, а това доведе до засилено полицейско присъствие.

В изявлението се посочва, че отдела на полицията в Лондон за борба с тероризма е бил запознат с видео, разпространено онлайн през нощта, на което се вижда как група хора твърдят, че се готвят да атакуват дипломатическата мисия с дронове, носещи опасни вещества.

Посолството обаче не е нападано. Незабавно са предприети следствени действия за изясняване на случая, допълват органите на реда.

"На този етап не смятаме, че има повишен риск за обществената сигурност", посочи полицията.

