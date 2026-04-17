Опозицията в Северна Македония се оплака на ЕС от Мицкоски

От името на СДСМ, председателят на опозиционната партия Венко Филипче е изпратил официални писма до Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент, докладчика за Северна Македония в ЕП, както и до посланиците на държавите членки на ЕС в Скопие, във връзка със „сериозно нарушаване на демократичния и конституционен ред, разделението на властите и върховенството на закона" в Северна Македония.

В прессъобщение на СДСМ, цитирано от БТА, са цитирани части от писмото, в което се казва, че в Северна Македония има „системно подкопаване на разделението на властите, върховенството на закона и основните принципи на конституционността", като се посочва ролята за това на премиера Християн Мицкоски.

„Имам чувството, че скоро високопоставени представители от предишното правителство на СДСМ, бивши премиери, членове на техните семейства и др. ще бъдат подложени на определени преследвания. Имам чувство, не казвам, че имам информация, имам чувство", каза в отговор на журналистически въпрос през седмицата Мицкоски, което от СДСМ определят като заплахи към опозицията.

„Това изявление за политически реваншизъм представлява пряка заплаха за демократичния плурализъм. Неговото (на Мицкоски) „чувство", че ще последват специфични процедури, е ясен индикатор за намерение за контрол върху прокуратурата и съдебната власт, т.е. подготовка на политически манипулирани процеси. С това поведение, използвайки и двете си функции – премиер и председател на ВМРО(-ДПМНЕ), Мицкоски превръща държавните институции в инструмент за разчистване на партийни сметки и едновременно с това ги използва като щит за собствените си структури", се казва в писмото на опозиционната партия до европейските институции. Лидерът на СДСМ определя случващото се като „напълно несъвместимо с ценностите на държава, която претендира за членство в ЕС".

„Всеки има право да пише и изпраща писма, но моето чувство е още по-силно", кратко коментира Мицкоски писмото на СДСМ.