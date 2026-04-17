Мъж написа във фейсбук, че събира пари за убийството на румънския президент Никушор Дан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Тимиш в западната част на Румъния предприе действия и започна разследване, след като мъж написа в социалната мрежа, че събира средства за убийството на президента на страната Никушор Дан, предава Диджи24, цитирана от БТА.

„Всяка лея е от значение", се посочва в съобщението, а няколко души питат в коментарите къде могат да дарят пари.

„Полицейският инспекторат на окръг Тимиш е предприел необходимите действия и извършва проверки, за да установи фактите и да предприеме необходимите законови мерки", се посочва в прессъобщение, цитирано от местните медии.

Представителите на органите на реда проверява автентичността на акаунта и контекста, в който е направена публикацията в социалната мрежа Фейсбук, за да определи дали има реална заплаха. Властите се опитват да открият мъжа, написал съобщението, за да го подведат под отговорност съгласно закона.