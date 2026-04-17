„Уиз Еър" призна за затруднения заради недостиг на авиационно гориво в Италия

Унгарската нискотарифна авиокомпания „Уиз Еър" (Wizz Air) отчете временни затруднения заради недостиг на керосин в Италия, но очаква ситуацията да се стабилизира през следващите седмици, заяви главният изпълнителен директор на превозвача Йожеф Варади, цитиран от Франс прес.

По думите му проблеми с доставките на авиационно гориво са възникнали на летищата във Венеция, Бриндизи и Катания. „Всичко беше решено в рамките на един ден, а в някои случаи – за няколко часа, без да се налага отмяна на полети", посочва той в интервю за италианското икономическо издание „Соле вентикуатро оре" (Il Sole 24 Ore).

Варади отбелязва, че до момента авиокомпанията не е изпитала недостиг на гориво в други европейски държави. В началото на април няколко италиански летища предупредиха авиокомпаниите за възможен моментен недостиг на керосин и са препоръчали самолетите да кацат с достатъчно гориво за обратен полет, информира БТА.

Рискът от недостиг на авиационно гориво в Европа се засилва на фона на напрежението в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, откъдето традиционно преминава значителна част от доставките. Европейските страни обичайно внасят около половината от авиационното си гориво от държавите в Персийския залив, посочва АФП.

Все още има разногласия относно риска от отмяна на полети в периода от началото на май до началото на юни, ако блокадата на протока продължи.

„Авиокомпаниите внимателно наблюдават ситуацията, за да оценят колко сериозна може да стане тя. Доставките на керосин в Европа като цяло са адекватни, като в Италия имаше само леко затруднение, което бързо беше преодоляно", подчертава Варади.

По думите му към момента положението в Европа не е тревожно, като по-сериозни проблеми се наблюдават в Азия. „Очаквам кризата да бъде преодоляна без сериозни последици", добавя той.

При евентуални затруднения на дадено летище компанията използва практиката „танкериране" (tankering), при която се зарежда повече гориво от необходимото, за да се избегне зареждане на дестинация с по-високи цени или липса на керосин, за да се гарантира изпълнението на полета, обясни Варади, като допълни, че при необходимост може да се пристъпи и към ограничаване на дейността на дадено летище.

През тази година „Уиз Еър" увеличава капацитета си в Европа, включително в Италия, след като през 2025 г. го намали в Близкия изток преди избухването на конфликта.

Търсенето на самолетни билети в Европа остава колебливо в краткосрочен план, тъй като пътниците изчакват развитие на ситуацията. За летния сезон обаче компанията отчита по-добри предварителни резултати спрямо миналата година, заяви главният изпълнителен директор на нискотарифната авиокомпания.