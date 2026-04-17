Около 900 рохинги бежанци са загинали или са изчезнали безследно при корабокрушения през 2025 г.

Около 900 рохинги бежанци са загинали или са обявени за изчезнали в северната част на Индийския океан през 2025 г., съобщи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), цитиран от Франс прес.

"През 2025 г. близо 900 рохинги бежанци са изчезнали или загинали в Андаманско море и в Бенгалския залив, което превръща това в годината с най-много регистрирани жертви в морските превози в Южна и Югоизточна Азия", заяви Бабар Балоч, говорител на ВКБООН на пресконференция в Женева.

Според него "повече от 6500 бежанци рохинги са се опитали да предприемат опасното морско пътуване през 2025 г., като един на всеки седем е изчезнал или е бил убит. Това е най-високата смъртност в света при морските преходи на бежанци и мигранти".

Рохингите са мюсюлманско малцинство, говорещо индоарийски език, което населява предимно щата Ракхайн в западните части на Мианмар. Те са определяни като една от най-преследваните общности в света.

Правителството на Мианмар ги счита за нелегални мигранти от Бангладеш и им отказва гражданство.

Във вторник ВКБООН съобщи, че около 250 души, сред които и деца, са в неизвестност след потъването на претоварена лодка, превозваща рохинги бежанци и граждани на Бангладеш в Андаманско море, по време на вълнение, предизвикано от "силни ветрове".

По първоначални данни на властите над 280 души, сред които и деца, са се качили на борда на траулер, отплавал на 4 април от Текнаф, в южната част на Бангладеш, в посока Малайзия.

Над милион представители на мюсюлманското малцинство рохинги, живеещи в Мианма, избягали от гражданската война в страната си, са настанени в импровизирани лагери, открити от Бангладеш в района на Кокс Базар. Хиляди от тях рискуват живота си всяка година, опитвайки се да стигнат с импровизирани лодки до съседните Малайзия или Индонезия.

"Въпреки изключителните опасности – по-специално трафика на хора, експлоатацията и риска от смърт в морето – хиляди бежанци рохинги продължават да предприемат тези преходи", подчерта Бабар Балоч.

ВКБООН посочва, че тази година над 2800 от тях вече са предприели опасни морски преходи между януари и 13 април, често в плавателни съдове, които са претоварени и зле поддържани. Според агенцията общо близо 200 000 от тях са предприели подобни пътувания от 2012 г. Броят на загиналите се оценява на над 5000 през последното десетилетие.

Организацията на ООН призовава международната общност "да се заеме с основните причини за миграцията, да разработи безопасни и законни пътища за достъп и да засили регионалното сътрудничество, за да спаси човешки животи и да се бори срещу незаконния трафик на мигранти и трафика на хора".