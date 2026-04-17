Ислямски терористи заплашили с радиоактивни дронове посолството на Израел в Лондон (Снимки)

Полицията затвори лондонски парк, след като ислямистка терористична клетка заяви, че към израелското посолство в британската столица са били насочени дронове, пренасящи радиоактивни и канцерогенни материали.
Лондонската полиция потвърди, че в Кенсингтън Гардънс има засилено полицейско присъствие, докато служителите проверяват няколко изхвърлени предмета, пише "Дейли мейл".
Малко преди 9 часа сутринта в парка бяха заснети полицаи, облечени в защитни костюми и противогази.
На мястото са били и микробус, принадлежащ на екипа за химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи към лондонската полиция, екип за разследване на пожари и екип за реагиране в опасни зони.
Това се случи, след като групата „Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия" заяви, че е насочила два дрона, пренасящи „радиоактивни и опасни канцерогенни материали", към близкото израелско посолство.
Въс видеоклип, публикуван от групата, двама души, облечени в бели защитни костюми, боравят с дронове, украсени с нейното лого.
Кадрите, които са заснети в местен парк, след това показват дрон, излитащ във вечерното небе.
Местната полиция заяви, че служителите по борба с тероризма са наясно с твърденията, но че посолството не е било атакувано.
„Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия" пое отговорност за поредица от инциденти от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран, включително палеж на линейки, принадлежащи на еврейска благотворителна организация.
🚨 BREAKING: Counter-terror police are investigating claims that an Iran-linked group has used drones to threaten the Israeli embassy in London— The Telegraph (@Telegraph) April 17, 2026
BREAKING 🇬🇧🇮🇱: Chemical Attack via Drone on the Israeli embassy in London, U.K.— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 17, 2026
British police have shut down Hyde Park and evacuated residents surrounding the Israeli embassy after drones reportedly dropped radioactive and carcinogenic materials in the vicinity.
