ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Ислямски терористи заплашили с радиоактивни дронове посолството на Израел в Лондон (Снимки)

СНИМКА: Ройтерс

Полицията затвори лондонски парк, след като ислямистка терористична клетка заяви, че към израелското посолство в британската столица са били насочени дронове, пренасящи радиоактивни и канцерогенни материали.

Лондонската полиция потвърди, че в Кенсингтън Гардънс има засилено полицейско присъствие, докато служителите проверяват няколко изхвърлени предмета, пише "Дейли мейл". 

Малко преди 9 часа сутринта в парка бяха заснети полицаи, облечени в защитни костюми и противогази.

На мястото са били и микробус, принадлежащ на екипа за химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи към лондонската полиция, екип за разследване на пожари и екип за реагиране в опасни зони.

Това се случи, след като групата „Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия" заяви, че е насочила два дрона, пренасящи „радиоактивни и опасни канцерогенни материали", към близкото израелско посолство.

Въс видеоклип, публикуван от групата, двама души, облечени в бели защитни костюми, боравят с дронове, украсени с нейното лого.

Кадрите, които са заснети в местен парк, след това показват дрон, излитащ във вечерното небе.

Местната полиция заяви, че служителите по борба с тероризма са наясно с твърденията, но че посолството не е било атакувано.

„Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия" пое отговорност за поредица от инциденти от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран, включително палеж на линейки, принадлежащи на еврейска благотворителна организация.

СНИМКА: Ройтерс

