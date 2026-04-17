Кремъл предупреди Европа да не увеличава доставките на дронове за Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди Европа да не увеличава доставките на дронове за Украйна. Песков добави, че европейските държави се въвличат все повече във войната с Украйна като се позова на предупреждение от руското министерство на отбраната, изброяващо обекти за производство на дронове из цяла Европа. В сряда министерството на отбраната на Русия предупреди, че европейските страни планират увеличаване на доставките на дронове за Украйна и публикува списък със заводи и предприятия, за които се смята, че произвеждат дронове или техни компоненти, припомня Ройтерс.

В списъка присъстват обекти във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Израел и Полша.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев, сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, написа в Екс, че този списък всъщност представлява и изброяване на потенциални цели за въоръжените руски сили.

Кремъл заяви, че приветства подкрепеното от САЩ примирие между Израел и Ливан, и се надява, че то ще предотврати ново избухване на военни сблъсъци, предаде Ройтерс.

"Приветстваме това решение и се надяваме, че в очертаната времева рамка, е възможно да се постигнат договорености, които ще предотвратят повторно избухване на сблъсъци", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Израел и Ливан се споразумяха да започнат 10-дневно примирие от 1:00 ч. българско време днес, следвайки преговори, водени с посредничеството на Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп изрази увереност, че скоро може да се достигне до споразумение за прекратяване на войната с Иран.