Страните от ОНД ще задълбочават сътрудничеството си в космоса

Външните министри на страните от Организацията на независимите държави (ОНД) приеха съвместна декларация по случай 65-ата годишнина от полета на Юрий Гагарин в Космоса. В нея те потвърдиха стремежа си за задълбочаване на равноправното сътрудничество в изследването и използването на космическото пространство за мирни цели. Това съобщиха пред ТАСС от Изпълнителния комитет на ОНД.

"В документа се отбелязва диалогът между държавите членки на ОНД по широк спектър от въпроси на изследването и използването на космическото пространство за мирни цели, потвърждава се стремежът за по-нататъшно задълбочаване на равноправното сътрудничество в сферата на изследването и използването на космическото пространство за мирни цели, насочено към реализиране на съвместни взаимноизгодни и практически значими инициативи на международно равнище", съобщиха от Изпълкома след поредното заседание на Съвета на външните министри от ОНД в Москва.

"Първият полет на човек в Космоса – на съветския гражданин Юрий Гагарин – се превърна в пробив с цивилизационни мащаби, открил за човечеството недостижими дотогава перспективи. Историческият подвиг на Юрий Гагарин е общо наследство на всички страни членки на ОНД, посочиха от Изпълкома.

В документа също така се отбелязва сериозният и взаимно допълващ се принос на републиките на бившия Съветски съюз за това историческо събитие.

Денят на космонавтиката (12 април - бел. ред.) е празнична паметна дата за всички страни членки на ОНД, заяви на пресконференция след заседанието руският външен министър Сергей Лавров.

Той специално отбеляза, че по време на заседанието е била приета съвместна декларация по случай 65-ата годишнина от първия пилотиран полет в Космоса. "Специално подчертахме, че това е наша обща празнична паметна дата", посочи Лавров, цитиран от БТА.

Той допълни, че първият човек, осъществил полет в Космоса е бил Юрий Гагарин, гражданин на Съветския съюз и на Руската съветска федеративна социалистическа република (РСФСР), но в подготовката на този полет са взели участие голям брой граждани на Съветския съюз от всички съюзни републики.

ОНД е доминирана от Русия организация, обединяваща страните от бившия СССР.

На 2 април молдовският парламент ратифицира окончателно документа за излизане от ОНД на основание, че ръководните приниципи и ценности на организацията са престанали да се спазват, най-вече по отношение на териториалната цялост и неприкосновеността на границите. Властите се позоваха на действията на Москва в региона, включително войната срещу Украйна и военното присъствие на Русия на територията на Молдова, което Кишинев определя като незаконно, отбелязва МОЛДПРЕС.