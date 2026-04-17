В Париж ще инсталират проект на художника JR в почит на Кристо и Жан-Клод

Работата по инсталирането на проекта La Caverne du Pont Neuf (Пещерата на Пон Ньоф) на френския артист JR в почит на творчеството на Кристо и Жан-Клод започва на 4 май, съобщиха от екипа на френския художник.

Префектурата на полицията във френската столица подготвя динамичен план за сигурност в района на моста Пон Ньоф до 13 юли заради проекта. През периода от началото на май до 13 юли поетапно ще бъдат въвеждани ограничения в движението и различни мерки за сигурност, пише БТА.

На 11 май, когато започва същинската инсталация на арт проекта, мостът Пон Ньоф ще бъде затворен за движение напълно – за пешеходци, велосипеди и моторни превозни средства. Ограничението ще е в сила до откриването на инсталацията на 6 юни.

Френският фотограф и уличен артист JR (Жи Ер), наричан от мнозина „френския Банкси“ и популярен във Франция с мащабните си проекти, планира да превърне оживения мост Пон Ньоф в пещера, през която може да се минава – временно, монументално публично произведение на изкуството, което ще покрие каменните арки с илюзия за скали и ще покани посетителите да пресекат река Сена през тунел, допълнен със звук и цифрово разширена реалност. Проектът му Pont Neuf Cavern ще бъде представен от 6 до 28 юни и ще се простира на 120 метра дължина и над 17 метра височина.

Инсталацията е поклон пред артистичното дуо Кристо и Жан-Клод, които през 1985 г. обгърнаха моста „Пон Ньоф“ с бледозлатиста тъкан. Проектът им „Опакованият Пон Ньоф“ отне години на преговори с властите и помогна да се установи жанрът на монументалното публично изкуство в съвременните градове по целия свят. През декември 2025 г. проектът на JR оглави списъка на сайта "Таймаут" на местата, които трябва да се посетят през 2026 г. През ноември 2025 г. Националната галерия в София представи за първи път в България изложба на Кристо и Жан-Клод - „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)”.

През декември м.г. в Българския културен институт (БКИ) в Берлин бяха отбелязани 90-годишнините от рождението на Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага от творческия тандем. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и Националната художествена галерия (НХГ) бе представен немскоезичният превод на сп. ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ и изложбата на НХГ „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“. Изданието на БТА, посветено на творческия тандем, излезе също в превод на френски и на английски език. Броят на сп. ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ беше представена през месец юни м.г. На 13 юни 2025 г. се навършиха 90 години от рождението и на двамата творци. През октомври 2025 г., по повод 40-ата годишнина от опаковането на Пон Ньоф от творците, властта във френската столица даде на площада до съоръжението имената на известната артистична двойка. Кметът на Париж Ан Идалго каза на церемонията по именуването, че проектът на Кристо и Жан-Клод толкова я вдъхновил, че когато някой артист предложи свой монументален проект за френската столица, тя никога не отказва. По случай годишнината от проекта "Опакованият Пон Ньоф" на бреговете на река Сена бе представена и експозиция на открито.

