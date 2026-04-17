Шефът на ООН: Международното право се нарушава пре...

Иран: Отваряме напълно Ормузкия проток

Абас Аракчи КАДЪР: Екс/@araghchi

Иран обяви, че Ормузкия проток е напълно отворен за търговски трафик по време на примирието между Израел и Ливан.

„В съответствие с примирието в Ливан, преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток се обявява за напълно свободно за оставащия период на примирието", заяви иранският външен министър Абас Аракчи в публикация в "Екс".  

"Въпреки това, корабите трябва да преминават по координиран маршрут, обявен от иранските морски власти", добави Аракчи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на Иран за отварянето на пролива, а цените на петрола се сринаха с повече от 11%.

Израел и Ливан се споразумяха в четвъртък за 10-дневно примирие. Военната кампания на Израел в Ливан срещу „Хизбула", която е близък съюзник на Иран, беше препъни-камък в преговорите между Вашингтон и Техеран.

Тръмп се съгласи на двуседмично примирие на 7 април в замяна на пълното отваряне на пролива от страна на Иран. Но председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф обвини САЩ, че нарушават споразумението, като позволяват на Израел да продължи кампанията си в Ливан.

Проливът остана почти напълно затворен по време на примирието между САЩ и Иран, тъй като двете страни спореха за условията на споразумението. Едва няколко търговски кораба преминават ежедневно през водния път.

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)