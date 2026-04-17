Авторът на романа "Гомор" Роберто Савиано бе оневинен по дело за оклеветяване на Матео Салвини

Италианският романист и разследващ журналист Роберто Савиано беше оправдан по дело за оклеветяване на вицепремиера и министър на инфраструктурата на Италия Матео Салвини, предадоха АНСА, Франс прес и "Фанпейдж".

Процесът започна през февруари 2023 г., но делото касаеше случай от 2018 г. Савиано, който живее под полицейска защита от 2006 г., заради разкритията си за неаполитанската мафия Камора, беше заявил, че Салвини е използвал бедните хора в Южна Италия за политически цели. Благодарение на тази стратегия Салвини е спечелил гласове, които са го довели до власт. По онова време партията на Салвини влезе в коалиция с антисистемното "Движение 5 звезди" и Салвини стана министър на вътрешните работи в коалиционното правителство, информира БТА.

Критиките на Савиано срещу Салвини обаче бяха отправени, когато в качеството си на вътрешен министър Салвини намекна, че може да бъде премахнат полицейският ескорт на Савиано. Според Савиано Салвини се е възползвал от гласовете на бедните в Калабрия, където действа друга влиятелна мафия - Ндрангета. Той е бил избран на власт, но е предал очакванията на гласоподавателите от тази област, че ще предприеме атаки срещу Ндрангетата. Според Савиано Салвини като вътрешен министър е игнорирал водената война между клановете на мафията в Калабрия и е предпочел да се захване с мигрантите, работещи там като сезонни работници в земеделието. В отговор на тези упреци Салвини заведе дело, което се проточи и приключи вчера. Матео Салвини. Снимка: Официален фейсбук

През октомври 2023 г. Савиано беше осъден по друго дело на 1000 евро глоба с условно изплащане (тоест ще я плати, ако направи друго нарушение) по обвинения, че е оклеветил премиерката Джорджа Мелони, която през 2020 г. той разкритикува в антиимигрантски постове.

Книгата му "Гомор", публикувана през 2006 г., документира проникването и разследването на Савиано в редица сфери на бизнеса и ежедневния живот, контролирани или засегнати от престъпната организация, известна като Камората. После по нея бе създаден хитов сериал.