Нигерийски студенти бяха отвлечени при въоръжено нападение срещу автобус

Въоръжени мъже нападнаха пътнически автобус в нигерийския щат Бенуе, отвличайки неуточнен брой студенти, пътували, за да се явят на университетски изпити, съобщиха властите в Нигерия, цитирани от Асошиейтед прес.

Студентите и други пътници са били похитени на магистрала, свързваща градовете Отупо и Макурди, заяви снощи губернаторът на щата Бенуе Хайъсинт Алая.

Той не даде информация за броя на отвлечените, но, според местните медии, пътниците са били 14.

"Извършването на атаки срещу невинни граждани, особено студенти, които пътуват, за да се явят на изпити, е недопустимо и противоречи на всякакви общочевешки и цивилизовани норми", заяви Алая, цитира БТА.

Предприета е спасително-издирвателна операция в щата, който се намира в централната част на Северна Нигерия, за да се гарантира безопасното завръщане на всички отвлечени лица, съобщи губернаторът.

Никоя групировка не е поела отговорност за отвличанията от вчера.

Бенуе е гореща точка на въоръжено насилие в северния регион на Нигерия, където въоръжени бандитски групи често нападат отдалечени села или пътуващи, извършвайки убийства и отвличания с цел откуп.

Похищаването на студентите показва колко несигурно място е най-голямата по население страна в Африка, а анализатори казват, че това се случва най-вече защото въоръжените бандитски групи гледат на образователните институции и обучаващите се в тях младежи като на "стратегически" мишени за привличане на повече внимание, отбелязва АП.

Алая призова гражданите да запазят спокойствие и да продължат да съдействат на службите за сигурност по време на спасителните операции.

"Ще продължим и занапред да предприемаме решителни действия за защита на живота и имуществото на гражданите", добави губернаторът.