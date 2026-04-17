Армения е готова да отвори границата си с Турция, затворена от 1993 г.

Армения е политически и технически готова да отвори границата си с Турция във всеки един момент, заяви арменският заместник-министър на външните работи Вахан Костанян, като добави, че следващата стъпка все пак зависи от турската страна, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Говорейки за телевизия СиЕнЕн-Тюрк в кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия, Костанян каза, че фокусът в момента върху граничния пункт Алиджан (един от двата основни пункта на турско-арменската граница, намиращ се в турския окръг Ъгдър-бел.ред.), като продължават и техническите дейности за възстановяване на железопътните връзки между двете съседни страни.

"Ние сме политически и технически готови да отворим границата във всеки един момент", заяви Костанян. "Все пак смятам, че този въпрос трябва да бъде отправен към турската страна", добави заместник-министърът на външните работи.

Сухопътната граница между Турция и Армения е затворена от 1993 г., когато Турция зае страната на Азербайджан в конфликта в Нагорни Карабах. Тя обаче беше отваряна периодично с хуманитарна цел, включително след опустошителното земетресение в Турция през 2023 г., отбелязва "Тюркийе тудей".

Костанян напомни, че Армения и Турция са се договорили през 2022 г. да отворят границата за притежатели на дипломатически паспорти и граждани на трети страни. Той добави, че сега Армения очаква тези споразумения да бъдат приложени на практика.

По думите му официалното посещение на арменския премиер Никол Пашинян в Турция на 20 юни миналата година е дало нов тласък на отношенията между двете страни. Костанян го описа като "историческо" и припомни, че това е било първото официално посещение на ниво министър-председател от обявяването на независимостта на Армения.

Той обаче добави, че въпреки политическия напредък ситуацията на терен в арменско-турските отношения остава непроменена.

"За съжаление, арменско-турските отношения се намират в същите условия като преди една, две или три години", отбеляза заместник-министърът.

На въпрос дали двата основни гранични пункта - Алиджан и Акяка (в турския окръг Карс) - може да бъдат отворени едновременно, Костанян заяви, че в момента дискусиите са фокусирани върху Алиджан.

Той добави, че технически експерти от двете страни са се срещнали миналата година, за да обсъдят възможността за възобновяване на железопътните връзки и че се очакват нови подобни срещи в близко бъдеще.

Влошаването на регионалната сигурност трябва да послужи за допълнителна мотивация за Армения и Турция да отворят границата си, изтъкна заместник-министърът. "Това трябва да засили стабилността в региона", подчерта той.

Турция и Армения имат близо 330-километрова сухопътна граница, но враждебността между двете страни датира отпреди повече от век, напомня Дойче веле. Върху отношенията между Анкара и Ереван хвърля сянка избиването на голям брой арменци през 1915 г. в Османската империя, което редица западни страни официално признаха за геноцид, но Турция отхвърля това. Същевременно позицията на Турция, която зае страната на Азербайджан в конфликта в Нагорни Карабах, допълнително задълбочи разногласията и доведе до затварянето на границата през 1993 г.