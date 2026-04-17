Незаконното пресичане на европейските граници е намаляло с близо 40% между януари и март

Броят на незаконните преминавания на мигранти по границите на ЕС е намалял с близо 40% през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение със същия период на предходната година, но броят на загиналите е достигнал хиляда, предаде Франс прес, като цитира информация на европейската гранична служба Фронтекс.

Според европейската агенция за гранична охрана "лошите метеорологични условия по основните миграционни маршрути към Европейския съюз са сред основните фактори, обясняващи продължаващия силен спад на нерегламентираното преминаване на границите".

През първите три месеца на 2026 г. "засечените случаи са намалели с 39% на годишна база, като са регистрирани около 21 400 преминавания", според предварителни данни, събрани от Фронтекс.

Въпреки това, макар броят на преминаванията да продължава да намалява, „човешката цена" не спира да нараства, отбелязва Фронтекс, цитирайки доклад на Международната организация по миграция. Според него "близо 1000 души вече са загубили живота си в Средиземно море от началото на годината", като много от тези трагедии са се случили "при лоши метеорологични условия".

Източното Средиземноморие е било най-използваният маршрут, представляващ около една трета от всички нерегламентирани влизания в ЕС, а маршрутът през Западна Африка е отбелязал най-значителния спад – с 83 %, според Фронтекс. На сухоземните граници на Източна Европа е отчетен спад от 58%.

Маршрутът през Западното Средиземноморие е единственият, който е отбелязал ръст от 66%, съобщава БТА.

"Опитите за прекосяване на Ламанша в посока Обединеното кралство, които включват както тези на лицата, достигнали Великобритания, така и тези на лицата, на които е било попречено да отпътуват, са спаднали с 41%, достигайки 6600", посочва също така Фронтекс.

Фронтекс предупреждава също, че "ситуацията в Близкия изток крие опасност да доведе до нови размествания на населението в региона през следващите месеци", макар че досега не е имало "значително въздействие" върху миграционната ситуация по границите на ЕС.

Агенцията подчертава, че представените предварителни данни се отнасят до броя на засечените случаи на нерегламентирано преминаване на външните граници на ЕС. Едно и също лице може да е преминавало границата няколко пъти на различни места.