50 държави участват в срещата на Макрон и Стармър за Ормузкия проток

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър организират среща на върха, в която участват лидерите на десетки държави и която е бъде посветена на плановете за отварянето на Ормузкия проток, ключов морски път, блокиран след израелско-американската военна операция срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Елисейският дворец съобщи, че в днешната конференция участват около 50 държави и международни организации, сред които и 30 държавни глави и премиери. Списъкът с държавите участнички не бе оповестен, съобщава БТА.

Германският канцлер Фридрих Мерц и италианския министър-председател Джорджа Мелони присъстват на срещата лично.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че също ще участва в срещата чрез видеоконферентна връзка.