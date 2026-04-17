86-годишна французойка се завърна у дома, след като бе арестувана от US имиграционните

86-годишната французойка, която беше задържана от имиграционните власти на САЩ и изпратена в център за задържане на мигранти в Луизиана, се върна в родината си, обяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес.

Мари-Терез Рос е била омъжена за американец, който починал през януари. Нейното завръщане във Франция днес сутринта "поражда у нас удовлетворение", подчерта Баро по време на посещение в Монпелие.

Американското министерство на вътрешната сигурност потвърди във вторник пред АФП, че на 1 април е била задържана 86-годишна жена, пристигнала в САЩ през юни 2025 г. с туристическа виза, която ѝ позволявала да престои до 90 дни на американска територия. Според американските власти обаче седем месеца по-късно тя все още се е намирала в САЩ, съобщава БТА.

Според свидетелствата на съседи, предадени от сина ѝ, интервюиран в понеделник от АФП, жената, която е живяла в Алабама, е била арестувана, като са ѝ били поставени "белезници на ръцете и краката".

Запитан за методите на американската имиграционна служба, Баро заяви, че това "не са методи, които непременно съответстват – не говоря за конкретния случай, а по-общо – на тези, които са в сила и са приемливи за нас".

Жената решила да се установи в САЩ и през 2025 г. се омъжила за американец, бивш полковник от военновъздушните сили. Те се срещнали преди около шестдесет години, когато тя е била секретарка в база на НАТО във Франция. Двамата са подновили контактите помежду си, след като са изгубили респективните си съпрузи.

През януари Уилям Рос, който е бил и ветеран от войната във Виетнам, починал внезапно на 85-годишна възраст.

Мари-Терез Рос е сред хилядите засегнати от програмата за масови депортации на администрацията на Доналд Тръмп, в рамките на която бяха задържани съпруги на американски войници и военни ветерани. Досега те се ползваха с по-голяма снизходителност съгласно правила, които бяха отменени.