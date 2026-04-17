ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Китайската армия осъди преминаването на японски разрушител през Тайванския проток

Китайските сили в Тайванския проток са с повишена бойна готовност. СНИМКА: Пиксабей

Източното командване на китайската Народноосвободителната армия (НОА) осъди преминаването на японския разрушител "Икадзучи" през Тайванския проток, като заяви, че това изпраща грешни сигнали към сепаратистките сили в Тайван, предаде Синхуа.

Източното командване на китайската НОА е разположило военноморски и военновъздушни сили, за да проследи и да наблюдава плавателния съд през цялото време, като така осигурява ефективен контрол върху ситуацията заяви Сюй Чънхуа, говорител на източното командване в прессъобщение.

Силите на командването ще останат в състояние на повишена бойна готовност във всеки един момент и решително ще защитават суверенитета и сигурността на страната, както и мира и стабилността в региона, заяви Сю, цитира БТА.

Отношенията между Китай и Япония се влошиха драстично, след като японският премиер Санае Такаичи заяви през ноември, че евентуална китайска атака срещу Тайван може да предизвика военен отговор от страна на Япония, припомня Ройтерс.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, въпреки че Тайпе отхвърля това твърдение, и често определя въпроса като „червена линия, която не трябва да бъде прекрачвана" в дипломатическите отношения с други държави.

Китайските сили в Тайванския проток са с повишена бойна готовност. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)