Косово готви изпращане на военни в Газа в знак на благодарност към НАТО

Косово иска да допринесе за сигурността към международни сили за Газа, защото оценява това, което водените от НАТО мироопазващи сили са направили за нейната собствена сигурност след конфликта със Сърбия през 1998-1999 г., предаде Асошиейтед прес.

Очаква се днес парламентът на Косово да одобри формално по-ранно правителствено решение за изпращане на военни към международни сили за стабилизация в рамките на подкрепяна от САЩ инициатива след постигнатото миналата година споразумение за прекратяване на огъня между Израел и палестинската групировка „Хамас".

Международните сили за стабилизация се очаква да бъдат разположени там с цел опазване на мира и допринасяне за реконструкцията на Газа под шапката на създадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир, към който Косово се присъедини. Индонезия, Албания и Казахстан са сред другите държави, които обещаха да участват в международните сили за стабилизация.

„Нашата страна е консуматор на сигурност, което означава, че страните от НАТО са допринесли за сигурността на Република Косово", заяви министърът на отбраната на Косово Еюп Мачедонци пред Асошиейтед прес. „Днес навлизаме във фаза, в която се превръщаме в страна доставчик или износител на сигурност".

Мачедонци допълни, че контингентът на Косово ще се състои от няколко десетки военнослужещи, включително от звената по разминиране. Военните ще изпълняват задачи, свързани с оказване на хуманитарна подкрепа, помощ във връзка със сигурността и други задължения, определени от мандата на силите в Газа, заяви още той.

„В момента сме в етап на последни приготовления", каза Мачедонци. Той допълни, че представител на Съединените щати е подпомогнал подготовката, включително чрез ваксинация на военните, издаване на визи и други технически въпроси.

Косово разполага в момента с близо 4000 военни в рамките на силите си за сигурност, които преминават обучение с цел да се превърнат в малка професионална армия, синхронизирана с НАТ