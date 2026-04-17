Мелони: Отварянето на Ормузкия проток е от съществено значение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отварянето на Ормузкия проток е от съществено значение за решаването на конфликта в Близкия изток, заяви италианският премиер Джорджа Мелони след участие във форум на високо равнище по темата, състоял се в Париж, предаде АНСА.

„Отварянето на Ормузкия проток означава справяне с критични въпроси и изграждане на ключов елемент за всяко решение на конфликта в Близкия изток", заяви Мелони.

Инициативата на Париж е „изключително важна, затова исках да присъствам лично. Това е ключов въпрос", добави тя.

Мелони каза, че Рим е готов да предостави миночистачи за разчистване на протока, през който преди военните действия преминаваха 20% от световния петрол.

„Италия заявява готовността си да предостави своите военноморски единици при наличие на парламентарно одобрение, в съответствие с нашите конституционни правила", подчерта италианската премиерка и поясни, че предложението за миночистачите е за периода след трайно прекратяване на огъня.

Този ангажимент е в съответствие с европейските военноморски мисии "Аспидес" и "Атланта", заяви още Мелони, цитирана от БТА.

Италия разполага с едни от най-добрите миночистачи в света, припомня АНСА.