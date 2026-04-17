Ердоган: Разпределението на силите се променя, светът преживява криза на стабилността

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган представи позицията на Турция за конфликтите и диалога със страните, от които е заобиколена, и очерта принципите, върху които трябва да бъдат изградени нови правила в международното право. Речта му при официалното откриване на Дипломатическия форум в Анталия постави акцент върху хуманизма и диалога.

Той изрази мнение, че дипломацията излиза от зоната за извличане на ползи и водене на спорове и преговори и поставя началото на дискусии върху какви основи ще бъде изградено общото бъдеще на човечеството.

„Да, разпределението на силите се променя. Да, новите играчи бележат възход. Да, конкуренцията се разгорещява, задълбочава се и става по-разрушителна. Само че това не променя реалността, че сме пред много по-тежко пречупване. Днес освен сила на надмощието светът преживява и криза на стабилността. От дадена точка се вижда, че се намираме пред сериозен и опасен праг – системата, която се твърди, че е подчинена на правила, мълчи и когато те се нарушават. Механизмите, натоварени с опазването на човешките права и световната сигурност, остават безсилни и дори в много случаи безразлични срещу най-тежките атаки", подчерта Ердоган.

Турският президент отново говори за жертвите в Газа.

„Палестинците, които са загубили живота си са 73 хиляди, ранените са над 172 хиляди, а децата сред загиналите са над 21 хиляди", каза Ердоган.

Според него на случващото се в Газа не трябва да се гледа само като на човешка трагедия.

„Случващото се в Газа показва много ясно какво позволява настоящата система (...) и кой се прави, че не вижда. Всички сме длъжни да сложим ръка на сърцето си и смело да търсим отговора на тези въпроси. Ако една система не може да предпази невръстни деца от куршумите, ако не може да предотврати цивилните да бъдат взимани на прицел, ако правилата и институциите не могат да предотвратят жестокостта на тираните, това не е ли прогниване в същината ѝ", попита турският президент .

Ердоган коментира ситуацията с преминаването на Ормузкия проток след началото на войната между Иран и САЩ и Израел.

„Нашата позиция за покачващото се напрежение по отношение на преминаването на Ормузкия проток е много ясна. Ако единият ръкав на протока е на Иран, то другият е на Оман. Правото на страните от Персийския залив за достъп до открито море не бива да се възпрепятства", каза Ердоган.

Той изрази мнение, че протокът трябва да остане свободен за търговските кораби.

По отношение на ситуацията в Сирия Ердоган изрази задоволство от усилията, които е положил президентът Аш Шараа за мира и стабилността в Сирия. Той подчерта, че те са от жизнена важност.

Ердоган изрази задоволство от затоплянето на отношенията с Армения и помиряването ѝ с Азербайджан, подчертавайки, че това ще даде възможност за улесняване на търговията между Европа и Азия чрез нов транспортен коридор.

Турският президент подчерта, че странната му продължава да отстоява целта си за пълноправно членство в Европейския съюз.

„Историята, географията и геополитиката напомнят, че Турция е част от Европа", каза Ердоган.

Той подчерта също така усилията, които страната ще положи за насърчаване на диалога при домакинството на срещата на върна на НАТО, която ще се проведе в Анкара, и срещата на върха за климата – COP 31, която ще събере световните лидери в Анталия.

Форумът в Анталия, който се провежда в периода 17-19 април, събира 22 президенти и премиери, 14 вицепрезиденти или вицепремиери, 39 министри на вътрешните работи, 79 представители на международни организации и над 500 представители на високо равнище. За събитието пристигнаха близо 5000 души, сред които и представители на академичните среди и студенти, а 1100 акредитирани журналисти ще проследят програмата в Анталия, която включва над 40 събития.