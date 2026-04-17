Тръмп: НАТО бяха безполезни, когато имаше нужда от тях, а сега предлагат помощ

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент благодари на Саудитска Арабия, ОАЕ,  Катар и Пакистан

Ще направим Ливан отново велик, посочи Тръмп

След отварянето на Ормузкия проток от Иран президентът на САЩ Доналд Тръмп пусна поредица от публикации в социалната си мрежа Truth social. В една тях той заяви, че НАТО са му предложили помощ, а той им е казал да седят настрана. Посочва, че Алиансът е бил безполезен, когато е имало нужда от него и отново го нарече "хартиен тигър". 

Ето какво гласят постовете му: 

След като ситуацията в Ормузкия проток приключи, получих обаждане от НАТО с въпрос дали се нуждаем от помощ. Казах им да стоят настрана, освен ако не искат просто да напълнят корабите си с петрол. Те бяха безполезни, когато имаше нужда от тях - хартиен тигър. 

Благодаря на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар за огромната смелост и помощ! 

Иран, с помощта на САЩ, е премахнал или в момента премахва всички морски мини! Благодаря!  

 

Отново! Тази сделка по никакъв начин не е свързана с Ливан, но ние ще направим Ливан отново велик.  

Благодаря на Пакистан и на неговия велик министър-председател и фелдмаршал – двама фантастични човека!   

           

Един велик и блестящ ден за света! 

Иран се съгласи да не затваря повече Ормузкия проток. Той вече няма да се използва като оръжие срещу света!     

По-рано днес Иран обяви, че Ормузкия проток е напълно отворен за търговски трафик по време на примирието между Израел и Ливан. Двете страни се споразумяха в четвъртък за 10-дневно примирие. Тръмп се съгласи на двуседмично примирие на 7 април в замяна на пълното отваряне на пролива от страна на Иран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

