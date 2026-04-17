Шефът на ООН: Международното право се нарушава пред очите ни

Зачитането на международното право е по-важно от всякога, когато неговите норми се нарушават пред очите ни, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от Франс прес.

"Днес международното право се нарушава пред очите ни", заяви Гутериш в речта си пред Международния съд на ООН по случай 80-годишнината от неговото създаване.

"Именно поради натиска, на който е подложена международната система, зачитането на международното право е по-важно от всякога", допълни генералният секретар.

Международният съд на ООН попадна в центъра на вниманието през последните години, най-вече заради делото, внесено от Южна Африка, която обвини Израел в нарушаване на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид по време на военната си операция в ивицата Газа.

Миналата година Международният съд постанови историческо решение в областта на опазването на околната среда, като призова държавите да се борят с климатичните промени и проправи пътя за налагането на санкции, ако те не спазват това изискване.

По думите Гутериш обаче институции, като Международния съд, които гарантират зачитането на международното право "са все по-често поставяни под въпрос и критикувани".

"Тези атаки не се случват в периферията на международната система, а в самия ѝ център, и идват от всички посоки, включително и от държави, на които е поверена изключителна отговорност за запазването на мира и международната сигурност", допълни той, цитиран от БТА.

Гутериш припомни, че решенията на Международния съд са задължителни, въпреки че съдът не разполага с правомощия да ги налага, което много от критиците на институцията тълкуват като признак за слабост.

От своя страна, председателят на Международния съд Юджи Ивасава посочи, че съществува "тревожна тенденция", при която някои страни поставят под въпрос "значението на мултилатерализма".