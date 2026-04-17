ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туск е против ликвидирането на принципа на вземане...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22682720 www.24chasa.bg

ЕС призова Иран да се откаже от въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток

4804
Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Иран трябва да се откаже от всякакви планове да налага такси за преминаване през Ормузкия проток и да остави транзита свободен за всички, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Съгласно международното право транзитът през водни пътища като Ормузкия проток трябва да остане свободен и безплатен", написа Калас в социалната мрежа "Екс". "Всяка схема за заплащане на преминаването ще създаде опасен прецедент за международните морски маршрути. Иран трябва да се откаже от всякакви планове за налагане на транзитни такси", добави тя.

Калас посочи, че Европа ще започне да играе ключова роля във възстановяването на свободния енергиен и търговски поток, след като бъде постигнат мир в региона.

Междувременно в председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви в "Екс", че ЕС може да помогне чрез споделяне на сателитни данни и чрез подсилване на своята военноморска мисия "Аспидес", която в момента действа в Червено море.

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

