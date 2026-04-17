Петима войници са убити при джихадистка атака срещу военна база в Нигерия

Петима нигерийски войници бяха убити при джихадистка атака в Североизточна Нигерия, заявиха пред Франс прес представители на групировки за самоотбрана от джихадистите.

Това е най-скорошната от серията кървави атаки срещу военни бази в региона.

В сряда джихадисти на мотоциклети атакуваха армейска база в село Муса и влязоха в престрелка с войници. Информацията за атаката се забави, тъй като в региона телефонните връзки са лоши.

"Терористите пристигнаха на 15 мотоциклета, по трима на мотоциклет, и атакуваха базата по обяд", каза пред Франс прес Адаму Галадима, представител на антиджихадистка групировка, подкрепяща нигерийската армия.

"Убиха петима войници, преди да бъдат отблъснати", каза още той, цитиран от БТА.

Нападателите се насочили след това към съседното село Лехо, където се сблъскали с други групировки за самоотбрана, преди да се изтеглят. При атаката в Лехо няма жертви.

АФП се свързва с нигерийската армия, но тя не можа да даде незабавно информация за нападенията.

През последните месеци джихадистки групировки увеличиха интензитета на атаките си в Североизточна Нигерия, като нападат военни бази и села, убивайки голям брой цивилни военни.

От 2009 година насам джихадистките атаки в Североизточна Нигерия са отнели живота на повече от 40 хиляди души и са принудили близо два милиона души да напуснат домовете си, сочат данни на ООН.