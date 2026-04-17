Стармър: Близо 40 страни са готови да помогнат за обезопасяването на Ормузкия проток

Британският премиер Киър Стармър заяви на конференцията, посветена на Ормузкия проток днес, че десетки страни са готови да предоставят активи за отбранителна мисия, целяща да възобнови свободното корабоплаване през протока, предаде Ройтерс.

Стармър посочи, че близо 40 страни са изразили готовност да ускорят военното планиране за възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток след края на бойните действия в региона.

От своя страна френският президент Еманюел Макрон, който беше съпредседател на конференцията заедно със Стармър, приветства повторното отваряне на Ормузкия проток от Иран, което ще важи до края на примирието със САЩ.

Френският президент отбеляза също, че следващата седмица в Лондон ще се състои среща, която ще бъде посветена отново на Ормузкия проток, съобщи БТА.

Великобритания беше съпредседател на конференцията, която имаше за цел да покаже на САЩ, че някои от най-близките им съюзници са вече готови да изиграят роля за възстановяването на корабоплаването в протока.

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси.

"Призоваваме за незабавното, безусловно и пълно отваряне на Ормузкия проток от страна на всички държави участници. Призоваваме за възстановяването на условията за свободно преминаване, които бяха в сила преди началото на войната и за пълното зачитане на морското право. Противопоставяме се на всякакви ограничения или на система от споразумения, които фактически биха приватизирали протока или биха въвели такса за преминаване", заяви Макрон.

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че Иран трябва безусловно да деблокира Ормузкия проток.

Мерц посочи, че би желал САЩ да участват в мисия, оглавявана от Европа, за гарантирането на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток.

Той уточни, че Германия ще предостави миночистачи и морска разузнавателна информация, но за тази цел на страната ще ѝ е необходима подкрепа от германския парламент и сигурна правна основа, като например резолюция от Съвета за сигурност на ООН.