ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Жерар Депардийо се отказа да съди френската държавна телевизия за репортаж, в който обижда жени

Жерар Депардийо Снимка: Екс/ @AlertesInfos

Френският актьор Жерар Депардийо, обвинен от няколко жени в сексуална агресия и заплашен от процес за изнасилване, оттегли днес своите съдебни искове срещу френската държавна телевизия - France Tѐlѐvisions, съобщи АФП. Те бяха заради репортаж, в който той нееднократно прави унизителни коментари по адрес на жените, както и обиден коментар за младо момиче.

Оттеглянето на исковете засяга и ръководителката на France Tѐlѐvisions Делфин Ернот, продуцентската компания Hikari и авторите на репортажа, излъчен през декември 2023 г.

Разследването на медията показва кадри на Жерар Депардийо в Северна Корея през 2018 г. В една от сцените, която се развива в конюшня, се чува как той отправя унизителни коментари, когато минава младо момиче на кон, съобщава БТА.

Това предизвика силен отзвук. Освен това френската актриса Шарлот Арну обвинява Депардийо, че я е изнасилил през 2018 г., а други жени разказват за сексуални посегателства срещу тях.

На 13 май 2025 г. Жерар Депардийо беше осъден на 18 месеца затвор условно от съд в Париж за сексуално посегателство, извършено срещу две жени по време на снимките на филм през 2021 г.

Жерар Депардийо Снимка: Екс/ @AlertesInfos

