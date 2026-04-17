Туск е против ликвидирането на принципа на вземане на решенията в ЕС с единодушие

Полският премиер Доналд Туск заяви, че винаги се е отнасял внимателно към предложенията за премахване на принципа за единодушно вземане на решения в Европейския съюз, след като правото на вето понякога се е оказвало полезно за Полша, предаде националната новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Туск заяви това днес, помолен да коментира предложението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, според която резултатите от парламентарните избори в Унгария трябва „да дадат тласък“ за замяна с квалифицирано мнозинство на единодушното вземане на решения във външната политика.

„Преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство във външната политика е важен начин за избягване на систематични блокирания, както видяхме в миналото“, заяви тя в понеделник. „Правителствата трябва да могат да прокарват политиките на ЕС – по въпроси, които биха могли да включват санкции срещу Русия и средства за Украйна – с мнозинство, вместо да позволяват на отделни държави да упражняват вето“, допълни тя пред репортери в Брюксел.

„Винаги съм много предпазлив, тъй като правото на вето е много полезно, особено за средни и по-малки държави“, заяви Туск. Той добави, че няма да налага промени в договорите на ЕС, а по-скоро ще се съсредоточи върху разширяването на влиянието на ЕС. Той също така каза, че няма да се връща към този въпрос след смяната на властта в Унгария.

Петер Мадяр, чиято партия ТИСА спечели мнозинство от две трети в унгарския парламент, обеща да подобри отношенията си с Брюксел и бързо да приложи реформи, за да деблокира средствата от ЕС, след като правителството му встъпи в длъжност, вероятно в средата на май.

Унгария, водена от премиера Виктор Орбан, често е използвала правото си на вето, като е блокирала санкциите срещу Русия след нахлуването ѝ в Украйна.

Правилото за единодушие при гласуването в ЕС изисква всички 27 държави членки да се споразумеят за решенията в рамките на Съвета, като всяка една държава има правото на вето. То е запазено за чувствителни области на политиката – данъчно облагане, външна политика, отбрана и членство в ЕС – осигурявайки висока легитимност, но често причинявайки политическа парализа.