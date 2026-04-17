СДСМ със сигнал в прокуратурата на РСМ за Мицкоски, подкопавал конституцията

След като се оплакаха в ЕС, от СДСМ внесоха и сигнал в прокуратурата в Северна Македония с искане за наказателна отговорност от премиера на страната Християн Мицкоски за подкопаване на конституцията и нарушаване на законите на страната.

Причината отново са думите на Мицкоски от седмицата: Имам чувството, че скоро високопоставени служители от предишното правителство на СДСМ, бивши премиери, министър-председатели, членове на техните семейства и др. ще бъдат подложени на определени преследвания. Имам чувство, не казвам, че имам информация, имам чувство.

„От позицията на министър-председател Мицкоски публично обявява наказателни преследвания, насочва се към конкретни хора от опозицията и техните семейства с предварително написани обвинения. (...) Вече не се крие. Той е прокурор, съдия, който предварително нарежда процеси срещу опозицията. (...) Но това е скандал с безпрецедентни размери и представлява пълен крах на правния и конституционен ред и той трябва да понесе отговорност за това. Изявлението на Мицкоски е сигнал, че съдебната система и прокуратурата са превърнати в инструмент за политическо отмъщение и преследване на дисидентите. Методи, присъщи на авторитарните режими, които демократичната система не познава”, цитират в съобщение от опозиционната партия думите на Генералния секретар на СДСМ Александър Саша Димитриевски.

От СДСМ настояват прокуратурата в Северна Македония незабавно да предприеме действия, да призове Мицкоски на разпит и „да предотврати по-нататъшно застрашаване на правния ред”.

По-рано днес заради думите на Мицкоски председателят на СДСМ Венко Филипче изпрати и официални писма до Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент, докладчика за Северна Македония в ЕП, както и до посланиците на държавите-членки на ЕС в страната, за „сериозното нарушаване на демократичния и конституционен ред, разделението на властите и върховенството на закона” в Северна Македония.