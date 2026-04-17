Почина Дон Шлиц, написал хита The Gambler на Кени Роджърс

Дон Шлиц, автор на кънтри песни, известен с хитове като The Gambler (изпълнен от Кени Роджърс), On the Other Hand и Forever and Ever, Amen (представен от Анди Травис), почина в болница в Нашвил на 73-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

Причината на смъртта не се съобщава. Според пресинформация, разпространена от Grand Ole Opry – американска сцена и радиошоу за кънтри музика, кончината на Шлиц се дължи на внезапно заболяване.

Носителят на две награди „Грами“ е въведен в Залата на славата за авторите на песни и в Залата на славата за кънтри музиката в Нашвил.

„Не мога да повярвам, че заслужавам това, освен ако не съм го получил като представител на моето семейство, моите ментори, сътрудници, промоутъри и приятели“, каза през 2017 г. Шлиц, като научи за честа да бъде въведен в Залата на славата на кънтри музиката.

Той е обявен за кънтри композитор на годината от Американското дружество на композиторите, авторите и издателите четири поредни години – от 1988 г. до 1991 г. Шлиц пише музиката и текста за „Приключенията на Том Сойер“ - мюзикъл, поставен на Бродуей през 1999 г., припомня Асошиейтед прес. Той създава и песента You Can't Make Old Friends за Кени Роджърс и Доли Партън, съобщава БТА.

Първата записана песен на Шлиц - The Gambler, вероятно е най-дълготрайният му хит. Тя е записана през 1978 г. от Кени Роджърс и е обявена пет пъти за платинена от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка (RIAA), припомня Асошиейтед прес.