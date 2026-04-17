Индия започва дебат за представителството на жените в политиката

Индийският парламент откри дебат по знаков законопроект за запазване на една трета от местата в законодателните органи за жени, предаде Асошиейтед прес. Това е ход, който може да доведе до мащабно преразглеждане на избирателните райони и да засили политическото напрежение в страната.

Ако бъде приет, законопроектът ще ускори прилагането на закон от 2023 г., който предвижда 33% квота за жени в парламента и щатските законодателни органи. Това би било една от най-съществените промени в политическото представителство от независимостта на Индия насам и може да разшири участието на жените в система, в която те остават сбало представени.

Квотата обаче е обвързана със спорен законопроект за промяна на избирателните граници - процес, който може да увеличи броя на местата в долната камара от 543 на около 850.

Макар да изглежда, че има широка двустранна подкрепа за увеличаване броя на жените в парламента, опозиционните партии изразяват притеснения относно промяната на избирателните райони, предупреждавайки, че тя може да наклони политическия баланс в полза на премиера Нарендра Моди и неговата партия "Бхаратия джаната".

Законопроектите се разглеждат по време на тридневната специална сесия на парламента и ще изискват мнозинство от две трети в двете камари, за да бъдат приети. Управляващият Национален демократичен алианс на Моди разполага с 293 места, докато за мнозинството от две трети са необходими 360.

Няколко азиатски държави, включително съседите на Индия като Непал и Бангладеш, имат подобни квоти за жени в националните законодателни органи. В Индия вече е задължително една трета от местата в органите на местното самоуправление да бъдат запазени за жени, но в момента жените заемат едва около 14% от местата в долната камара на парламента.

Квотата може да доведе до навлизането на стотици жени в парламентарната политика, което според поддръжниците ще насочи повече внимание към политики, свързани със здравето на жените, образованието и насилието, основано на пола. Не е ясно как точно ще бъдат разпределени местата за жени в един разширен парламент.

Ранджана Кумари, активистка за правата на жените заяви, че този ход ще направи "демокрацията на Индия истински представителна" и ще принуди политическите партии да издигат повече жени за кандидати.

"Вратата е леко открехната. Жените ще влязат и постепенно ще запълнят пространството", добави тя.

За много млади индийски жени промяната има и символично значение, пише БТА.

23-годишната Пранита Гупта, която е завършила право, заяви, че това ще създаде "чувство на увереност, че можем да участваме в политиката и да бъдем част от парламента не само като изключение, но и като норма".

Прилагането на квотата е обвързано с преразглеждането на избирателните райони въз основа на населението, използвайки данни от последното завършено преброяване през 2011 г. Макар сроковете за този процес да остават неясни, предложението вече предизвика политически дебат.

Опозиционните партии предупреждават, че определянето на избирателни райони според населението може да прехвърли политическата тежест към по-бързо растящите северни индийски щати, като същевременно намали парламентарното представителство и влиянието на южните региони. Те също така твърдят, че може да облагодетелства партията на Моди, която има силна подкрепа в Севера.

Конституцията на Индия изисква местата в парламента да се разпределят според населението и да се актуализират след всяко преброяване. Въпреки това границите не са променяни от преброяването през 1971 г., тъй като последователни правителства отлагат процеса поради опасения относно неравномерния прираст на населението.

Лидери от южните индийски щати, където раждаемостта намаля по-рязко, заявяват, че подобно преразпределение може да увеличи броя на местата на север и да постави южните региони в неблагоприятно положение, въпреки че те са ограничили ръста на населението си и са изградили по-силни икономики.

Партията на Моди отхвърли критиките срещу законопроекта, като министърът по парламентарните въпроси Кирен Риджиджу определи опасенията като подвеждащи.

Въпреки това вече се наблюдава съпротива, като главният министър на щата Тамил Наду, Митхувел Карунанидхи Сталин, изгори копие от законопроекта и издигна черно знаме в знак на протест. Той призова хората в целия щат да направят същото. Някои лидери от южните индийски щати също се появиха в парламента облечени в черно като знак на протест.

Лидерът на опозицията, Рахул Ганди, заяви, че процесът може да бъде използван за манипулиране на избирателните райони в полза на партията на Моди преди националните избори през 2029 г.

“Пречертаването на границите трябва да се основава на прозрачна рамка на политики, разработена след широки консултации и с постигане на консенсус", написа той в Екс.