САЩ разследват странна смърт или изчезване на 11 учени от секретни проекти

Смъртта на изследователката от Хънтсвил, Алабама Ейми Ескридж, която е починала през 2022 г., отново се обсъжда онлайн като 11-ият случай в нарастващия списък на учени, които са загинали или изчезнали при необичайни обстоятелства.

Смъртта ѝ отново привлече вниманието, тъй като поне още 10 скорошни случая, свързани с лица, обвързани с военни, ядрени и аерокосмически изследвания в САЩ, породиха въпроси дали има някаква закономерност.

Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че току-що е излязъл от среща по въпроса и обеща отговори в рамките на няколко дни. Той определи ситуацията като доста сериозна.

„Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина", каза Тръмп пред репортери.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит написа "Екс", че разследването им ще обхване всички аспекти. In light of the recent and legitimate questions about these troubling cases, and President Trump’s commitment to the truth, the White House is actively working with all relevant agencies and the FBI to holistically review all of the cases together and identify any potential… pic.twitter.com/SJ9thaFegh — Karoline Leavitt (@PressSec) April 17, 2026

„В контекста на последните основателни въпроси относно тези тревожни случаи и ангажимента на президента Тръмп към истината, Белият дом активно сътрудничи с всички съответни агенции и ФБР, за да преразгледа цялостно всички случаи и да установи евентуални общи черти, които могат да съществуват. В тези усилия няма да бъде пропуснато нищо и Белият дом ще предоставя актуална информация, когато имаме такава", посочва тя.

Въпреки че властите не са потвърдили никаква връзка между случаите, съвпадението във времето и обвързаността на лицата с области на авангардна научна дейност предизвикаха нарастващ обществен интерес и спекулации.

Според некролога Ескридж тя е починала на 11 юни 2022 г. в Хънтсвил, Алабама на 34-годишна възраст. Смъртта ѝ е била обявена като самоубийство с огнестрелно оръжие, въпреки че официалните подробности, оповестени публично, са оскъдни.

Ескридж е съоснователка на Института за екзотична наука и описва работата си като фокусирана върху концепции за експериментално задвижване, включително това, което тя нарича изследвания в областта на "антигравитацията".

„Открихме антигравитацията и животът ни се превърна в (псувня), а хората започнаха да ни саботират. Има тормоз и заплахи, ужасно е", казва тя в интервю с ютубъра Джереми Райс пред 2020 г.

„Ако си покажеш главата на публично място, поне някой ще забележи, ако ти я отсекат. Ако си покажеш главата насаме, те ще те погребат. Ще изгорят къщата ти, докато спиш в леглото си и това дори няма да влезе в новините", казва още тогава Ескридж.

В същото интервю тя описва това, което определя като ескалиращ натиск около работата й.

„Трябва да пиша публикации, защото ситуацията само ще се влошава, докато не го направя", обяснява тя и допълва, че обстановката става все по-агресивна.

В презентации и интервюта Ескридж също така предполага, че изследователите, работещи върху неконвенционални технологии, могат да бъдат подложени на натиск да изтеглят работата си от публичното пространство, като описва това, което тя възприема като тенденция, при която учени, които съобщават за пробиви, "изчезват" от публичното пространство или спират да правят научни публикации.

Смъртта на Ескридж се споменава заедно със случаи, свързани с пенсионирания генерал-майор от ВВС Уилям (Нийл) Маккасланд, учената от НАСА Моника Джасинто Реза, изпълнителят Стивън Гарсия, астрофизика Карл Грилмайър, физика от Масачузетския технологичен институт Нуно Лоурейро, инженера от НАСА Франк Майвалд, служителите, свързани с Лос Аламос, Мелиса Касиас и Антъни Чавес, изследователят от НАСА Майкъл Дейвид Хикс и фармацевтичния учен Джейсън Томас.

Националната администрация за ядрена сигурност към Министерството на енергетиката на САЩ съобщи пред Fox News Digital, че разследва смъртните случаи и изчезванията.

„Запознати сме с докладите, свързани със служители на нашите лаборатории, заводи и обекти, и разследва въпроса", се казва в изявление на ведомството.

В същото време няма публично достъпни доказателства, които да свързват смъртта на Ескридж с тези случаи, а властите не са посочили никаква връзка между нейната работа и обстоятелствата около смъртта ѝ.