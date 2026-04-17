Висш ирански представител: Между нас и САЩ все още има значителни различия

Все още има значителни различия между Иран и САЩ, що се отнася до постигането на споразумение за прекратяване на войната, заяви висш ирански представител пред Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза още, че Ормузкият проток ще остане отворен, ако САЩ спазват условията за спиране на огъня.

Иранският представител подчерта, че „не е постигнато подробно споразумение по ядрените въпроси“ и че са необходими сериозни преговори за преодоляване на различията.

Той посочи, че Техеран се надява, че в следващите дни може да бъде постигнато предварително споразумение с усилията на посредника Пакистан, с възможност за удължаване на примирието, за да се „създаде пространство за още разговори за премахване на санкциите срещу Иран и осигуряване на компенсация за военни щети“.

„В замяна, Иран ще предостави гаранции на международната общност относно мирния характер на ядрената си програма“, изтъкна служителят, добавяйки, че всеки друг „наратив за текущите разговори е изопачаване на ситуацията“.