ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобус на градския транспорт помете 5 коли в Хаск...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22684598 www.24chasa.bg

Украински дрон подпали петролно депо в Севастопол

1120
Украински дрон СНИМКА: pixabay

Пожар избухна в нефтена база в анексирания от Русия град Севастопол на Кримския полуостров след атака с украински дронове, съобщиха руските власти. 

Назначеният от Москва губернатор на град Севастопол Михаил Развожаев заяви, че огънят е възникнал в резервоар с остатъчно гориво, след като противовъздушната отбрана е свалила дроновете. Той уточни, че инцидентът не е засегнал снабдяването с горива в Севастопол и няма пострадали, пише БТА.

Развожаев допълни, че над града са били унищожени още два дрона. Информацията към момента не може да бъде независимо потвърдена.

По-рано тази сутрин пожар избухна в петролен терминал в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи рано тази сутрин местният щаб на службата за извънредни ситуации.

През последните седмици Украйна засилва атаките срещу руския петролен сектор на фона на войната с Иран, с цел да ограничи приходите на Москва от износ на петрол.

Украински дрон СНИМКА: pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини