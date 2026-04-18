УНИЦЕФ обвини Израел за убийството на двама шофьори, доставящи вода в ивицата Газа

Агенцията на ООН за децата УНИЦЕФ снощи заяви, че е "възмутена", след като двама шофьори на камиони са били убити при израелски обстрел. Те са били наети от агенцията да доставят прясна вода на семействата в ивицата Газа.

УНИЦЕФ заяви в изявление, че инцидентът е станал по време на рутинна доставка на вода вчера сутринта в пункта за вода Мансура в северната част на анклава, откъдето с вода се снабдява и град Газа, пише БТА.

Други двама души са пострадали при атаката.

УНИЦЕФ обяви, че отменя дейностите си на мястото и призова израелските власти да разследват стрелбата, като подчерта, че хуманитарните работници, гражданите и жизненоважната водна инфраструктура трябва да бъдат предпазвани съгласно международното хуманитарно право.