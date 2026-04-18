Мъж загина, а няколко са тежко ранени под пешеходен мост в Германия, полицията не казва какво се е случило

Немска полиция Снимка: Пиксабей

Един мъж загина, а няколко души са тежко ранени, след като се чу силен трясък под пешеходен мост в западната германска провинция Саар рано тази сутрин, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.

Говорител на полицията каза, че мъж е починал от раните си на мястото на инцидента в град Фолклинген, близо до границата с Франция, пише БТА.

Сигналът за силен трясък и хора викащи за помощ е получен малко преди полунощ.

„Надлезът е отцепен в широк район и десетки полицаи са на мястото на инцидента", каза говорителят. Той добави, че няма опасност за обществеността.

Полицията не даде повече подробности за чутия силен звук, нито за ранените, тъй като разследването продължава.

Фолклинген е град с около 40 000 население, разположен на няколко километра западно от Саарбрюкен.

