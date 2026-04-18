Зеленски е готов да се срещне с Путин в Истанбул

Украинският президент Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския лидер Владимир Путин в Истанбул. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига.

"Готови сме за среща на лидерите в Турция във формат Зеленски-Путин, с участието на Ердоган и Тръмп - заяви Сибига. ", цитиран от pravda.com.

Министърът заяви още, че Украйна наскоро е предала този сигнал на турските партньори, тъй като Турция „играе важна роля в мирните усилия".

Заявената позиция подчертава готовността на Киев да обсъди евентуален формат на среща на високо ниво с участието на ключови медиатори.

"Украйна никога няма да приеме никаква формула, никаква инициатива за сметка на нашата териториална цялост и суверенитет. Ние сме ангажирани с усилията за мир. Искаме да сложим край на тази война и на страданията на нашия народ. Готови сме да ускорим усилията за мир. Готови сме за безусловно прекратяване на огъня и имаме реалистични предложения как да се процедира. За нас е неприемливо и невъзможно да изтеглим войските си от Донбас, както изисква руската страна, това е невъзможно", казва още Сибига.